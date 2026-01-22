Поиск

ФСБ сообщила о задержании обвиняемых в крупном хищении ферросплавов ЧЭМК

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали четырех обвиняемых в многомиллионной растрате при поставках продукции АО "Челябинский электрометаллургический завод" (ЧЭМК, крупный производитель ферросплавов) за счет замены качественной продукции на некондиционную, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации УФСБ, в состав "межрегиональной организованной преступной группы" входили двое сотрудников ЧЭМК и два представителя коммерческих компаний, которые "на протяжении длительного времени похищали ферросплавную продукцию".

"Преступная схема заключалась в том, что часть сплавов, предназначенных для поставки конечному потребителю в целях исполнения государственного заказа по производству спецсталей, отгружалась в процессе перевозки и заменялась на металлические продукты низшего качества. Предварительный ущерб, нанесенный металлургической отрасли Челябинской области только по одному из выявленных эпизодов противоправной деятельности составляет более 25 млн рублей", - говорится в сообщении.

В РоссииЭкс-гендиректору ЧЭМК увеличили условный срок до 6 летЧитать подробнее

Оперативниками также задокументировано, что представители коммерческих организаций "предоставляли фиктивную исполнительную и сопроводительную документацию об объемах поставляемой продукции".

"Похищенный металл организаторы ОПГ реализовывали посредством теневого рынка на территории России. При очередной попытке хищения ферросплавов члены преступной группы задержаны сотрудниками УФСБ с поличным", - отмечает ведомство.

В свою очередь пресс-служба регионального СУ СКР уточняет, что по данным материалам возбуждено уголовное в отношении мастера остывочного отделения плавильного цеха завода, а также сотрудников предприятия и коммерческой организации. Они обвиняются в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные организованной группой).

"По версии следствия, в период с октября 2025 года по 21 января текущего года фигуранты, используя служебное положение мастера цеха, похитили путем присвоения и растраты вверенное ему имущество - ферросплавную продукцию, принадлежащую комбинату. Похищенное было передано обществу с ограниченной ответственностью (двое представителей которого являются фигурантами этого уголовного дела - ИФ) на сумму свыше 1,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

В феврале 2024 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к экс-владельцам группы ЧЭМК Юрию и Людмиле Антиповым и "Компании Эталон" об истребовании в пользу РФ акций АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", а также АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Спор касался акционирования предприятий и их приватизации. Акции заводов, по данным ЕГРЮЛ, в марте того же года перешли в собственность РФ.

ФСБ Челябинская область ЧЭМК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Уиткофф заявил, что процесс урегулирования украинского конфликта на финальном этапе

Аэропорт Магадана открыт после инцидента с выкатыванием самолета за пределы ВПП

Депутат Горелкин: излишнее регулирование ИИ может сильно навредить

 Депутат Горелкин: излишнее регулирование ИИ может сильно навредить

В Москве арестован агент молдавских спецслужб

 В Москве арестован агент молдавских спецслужб

В Думе заверили в отсутствии планов вводить штрафы за использование VPN

ФСБ сообщила о задержании обвиняемых в крупном хищении ферросплавов ЧЭМК

В суде раскрыли причины приостановки работы роддома в Новокузнецке

Резервный борт Uzbekistan Airways вылетел из аэропорта Красноярска в Ташкент

 Резервный борт Uzbekistan Airways вылетел из аэропорта Красноярска в Ташкент

Задержан собственник обрушившегося в Новосибирске торгового комплекса

Минобрнауки заявило о соблюдении прав абитуриентов при новых правилах поступления
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 253 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8220 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 54 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });