ФСБ сообщила о задержании обвиняемых в крупном хищении ферросплавов ЧЭМК

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали четырех обвиняемых в многомиллионной растрате при поставках продукции АО "Челябинский электрометаллургический завод" (ЧЭМК, крупный производитель ферросплавов) за счет замены качественной продукции на некондиционную, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации УФСБ, в состав "межрегиональной организованной преступной группы" входили двое сотрудников ЧЭМК и два представителя коммерческих компаний, которые "на протяжении длительного времени похищали ферросплавную продукцию".

"Преступная схема заключалась в том, что часть сплавов, предназначенных для поставки конечному потребителю в целях исполнения государственного заказа по производству спецсталей, отгружалась в процессе перевозки и заменялась на металлические продукты низшего качества. Предварительный ущерб, нанесенный металлургической отрасли Челябинской области только по одному из выявленных эпизодов противоправной деятельности составляет более 25 млн рублей", - говорится в сообщении.

Оперативниками также задокументировано, что представители коммерческих организаций "предоставляли фиктивную исполнительную и сопроводительную документацию об объемах поставляемой продукции".

"Похищенный металл организаторы ОПГ реализовывали посредством теневого рынка на территории России. При очередной попытке хищения ферросплавов члены преступной группы задержаны сотрудниками УФСБ с поличным", - отмечает ведомство.

В свою очередь пресс-служба регионального СУ СКР уточняет, что по данным материалам возбуждено уголовное в отношении мастера остывочного отделения плавильного цеха завода, а также сотрудников предприятия и коммерческой организации. Они обвиняются в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные организованной группой).

"По версии следствия, в период с октября 2025 года по 21 января текущего года фигуранты, используя служебное положение мастера цеха, похитили путем присвоения и растраты вверенное ему имущество - ферросплавную продукцию, принадлежащую комбинату. Похищенное было передано обществу с ограниченной ответственностью (двое представителей которого являются фигурантами этого уголовного дела - ИФ) на сумму свыше 1,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

В феврале 2024 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к экс-владельцам группы ЧЭМК Юрию и Людмиле Антиповым и "Компании Эталон" об истребовании в пользу РФ акций АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", а также АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Спор касался акционирования предприятий и их приватизации. Акции заводов, по данным ЕГРЮЛ, в марте того же года перешли в собственность РФ.