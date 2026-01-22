Путин и Аббас обсудят "Совет мира" и использование замороженных активов России

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Повестка российско-палестинских переговоров на высшем уровне будет включать обсуждение создания "Совета мира", а также вопросы возможного использования замороженных российских активов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас встретятся 22 января в Москве. Переговоры начнутся в Кремле и продолжатся в формате рабочего завтрака тет-а-тет.

"Конечно, главный акцент будет сделан на двусторонних отношениях, Россия всегда была большим другом Палестины. Мы всегда прилагали усилия для ближневосточного урегулирования", - сказал он и напомнил, что Владимир Путин сообщил о готовности выделить из замороженных в США российских активов в "Совет мира" $1 млрд.

"Конечно, здесь нюансы нужно будет обсуждать. Путин вчера сам анонсировал, что эта тема будет обсуждаться с господином Аббасом. Сам "Совет мира" будет на повестке дня", - добавил Песков.

"Как будет оформлен (процесс направления активов) юридически пока непонятно. Это все нужно обсуждать. Это требует разблокировки. Это потребует определенных действий со стороны США, - отметил он. - Это не означает, что мы утратили все надежды на возвращение наших активов. Мы в любом случае продолжим нашу борьбу и будем отстаивать наши права".

Песков отметил, что Россия считает незаконным удерживание российских активов в других странах. "Мы не принимаем это. Будем дальше задействовать все возможные инструменты для того, чтобы эти активы были разблокированы", - сказал представитель Кремля.

Кроме того, будут обсуждаться и другие вопросы, которые связаны с российско-палестинским взаимодействием, отметил представитель Кремля.

21 января Путин заявил, что Россия могла бы направить в Совет мира миллиард долларов из своих замороженных активов, учитывая особые отношения с палестинским народом. Оставшиеся же средства, по его словам, можно было бы направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе конфликта с Украиной, после заключения с ней мирного договора. Он говорил, что планирует обсудить эти вопросы с Аббасом и спецпосланниками США 22 января.