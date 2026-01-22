Песков не видит связи между словами Путина о Гренландии и шансами на его встречу с Трампом

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Кремле не видят связи между высказываниями президента Владимира Путина по Гренландии и необходимостью его новой встречи с президентом США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

На брифинге его спросили, не является ли высказанная накануне позиция президента России основанием для встречи с Трампом.

"Не вижу никакой связи между этими двумя темами. Хочу вам напомнить вчерашние слова Путина: все, что касается Гренландии, это не наше дело, у нас много своих дел, - ответил Песков. - Нам надо защищать свои интересы, надо заниматься специальной военной операцией, экономическим развитием, исправлять демографию, подтягивать уровень развития отечественной электроники и так далее, и тому подобное".

Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности России отметил, что претензии США на Гренландию России совершенно не касаются. Однако он изложил свои соображения по поводу "гренландского вопроса".

В частности, Путин провел аналогию с тем, как США купили Аляску у России, примерно оценил стоимость такой же сделки по Гренландии с учетом площади территории, и напомнил, что Дания уже продавала Штатам территории.

"Кстати говоря, Дания всегда относилась к Гренландии, как к колонии, - отметил российский президент. - Довольно жестко, если не сказать жестоко".