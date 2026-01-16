В Кремле считают ситуацию вокруг притязаний США на Гренландию экстраординарной

Фото: АР/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Кремле следят за экстраординарной с точки зрения международного права ситуацией, связанной с притязаниями президента США Дональда Трампа на Гренландию, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы, безусловно, как и весь мир, следим за ситуацией вокруг Гренландии. Констатируем весьма противоречивую ситуацию. Мы исходим из того, что Гренландия является территорией Датского королевства", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Он подчеркнул, что ситуация необычная. "Я бы даже сказал экстраоординарная с точки зрения международного права", - заявил представитель Кремля.

С другой стороны, отметил Песков, международное право не представляет для президента США Дональда Трампа "какую-то приоритетную субстанцию", о чем он сам говорил.

"Поэтому ситуация развивается по какой-то другой траектории. Мы будем со всем миром наблюдать, по какой", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Так он ответил на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией вокруг Гренландии и как относятся к притязаниям США на этот остров.