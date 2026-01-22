МИД подтвердил изучение приглашения от Трампа вступить в Совет мира

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Российский МИД работает над поручением президента Владимира Путина по изучению предложения президента США Дональда Трампа о вступлении России в Совет мира, заявила представитель МИД Мария Захарова.

"Я могу сказать, что МИД исполняет поручение президента, и оно находится в проработке. Когда будет поручение выполнено, когда будет проанализирована эта проблематика, эта инициатива, тогда мы сможем ее полноформатно прокомментировать", - сказала она.

"Что касается Совета мира, мы действительно получили личное обращение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с приглашением присоединиться к создаваемой по его инициативе новой международной структуре - Совету мира, - сказал 21 января Путин и поблагодарил Трампа за это предложение.

Церемония учреждения Совета мира по Газе прошла в Давосе 22 января. Наряду с Трампом учредительные документы подписали представители властей Азербайджана, Аргентины, Армении, Болгарии, Венгрии, Индонезии, Иордании, Казахстана, Катара, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Парагвая, Саудовской Аравии, Турции, Узбекистана, а также самопровозглашенной Республики Косово.