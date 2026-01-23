Бельгия опровергла информацию о присоединении к Совету мира

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Бельгию по ошибке включили в список стран - участниц Совета мира, сообщил NBC News со ссылкой на министра иностранных дел Бельгии Максима Прево.

"Бельгия не подписывала устав Совета мира. Это утверждение неверно", - заявил Прево.

По словам министра, у Бельгии, как и у многих европейских государств, есть сомнения по поводу этой инициативы, Брюссель хочет "общего и скоординированного европейского ответа".

Как отмечается в публикации, в первоначальный список, распространенный Белым домом, помимо Бельгии входили Бахрейн, Марокко, Аргентина, Армения, Азербайджан, Болгария, Египет, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Косово, Монголия, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил NBC News, что Бельгия первоначально согласилась войти в состав Совета, но отказалась в последний момент, однако эту информацию опровергли.

Создание Совета мира было частью предложенного Трампом плана по завершению конфликта в секторе Газа. О его формировании объявили в январе 2026 г.

Около 60 лидеров стран по всему миру получили приглашения в Совет мира, некоторые в качестве членов-основателей. Первым председателем Совета стал Трамп.

Частью создаваемой организации также являются исполнительный комитет Совета мира и исполнительный совет по сектору Газа. Также под руководством Совета будет действовать Палестинский национальный комитет по управлению сектором Газа, которому поручено управлять анклавом.