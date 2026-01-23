Кремль счел нецелесообразным публично говорить о формулах на украинских переговорах

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Россия считает нецелесообразным говорить публично о формулах, которые обсуждаются на переговорах по Украине, в том числе территориальных, но ВСУ должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Первое – мы, естественно, не хотим публично вдаваться в детали тех положений, которые обсуждаются, и поэтому, какая именно формула подразумевается под "формулой Анкориджа", я вам говорить не могу и не буду, считаем это нецелесообразным", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, предполагает ли "формула Анкориджа", которая обсуждается на переговорах, полный российский контроль над Донбассом или же есть другие варианты.

Он добавил: "Хорошо известна позиция России о том, что Украина, украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, они должны быть выведены оттуда. Это является очень важным условием. Есть также другие нюансы, которые остаются на повестке дня переговоров".