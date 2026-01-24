Поиск

Восстановление электроснабжения в Мурманске и Североморске займет сутки

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Котельные в Мурманске и Североморске, где накануне было нарушено электроснабжение, вернулись к работе в стабильном режиме, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Из-за серьезного повреждения пяти опор восстановление энергоснабжения займет не менее суток. Тепло уже подается в дома, котельные работают стабильно", - написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона призвал жителей при возможности ограничить использование электроприборов и техники, чтобы снять дополнительную нагрузку на сети.

Администрация ЗАТО Североморск предупредила, что пока нет возможности подключить весь жилой фонд, но на базе учреждений образования и культуры можно разогреть еду и зарядить телефоны. Кроме того, зарядить мобильные устройства можно в холле здания администрации.

Аналогичные меры приняли в Мурманске. Как сообщил глава города Иван Лебедев в своем телеграм-канале, зарядить телефон, разогреть еду и набрать воду можно в библиотеках, общеобразовательных, спортивных, музыкальных, художественных школах.

Как сообщалось, в пятницу в Мурманской области произошло обрушение пяти ЛЭП. "Россети" организовали доставку новых опор из Ленинградской области и Карелии.

В результате произошли перебои в электроснабжении и, впоследствии, в теплоснабжении Мурманска и соседнего Североморска, главной базы Северного флота.

Устраняют последствия аварии энергетики из Мурманской и Ленинградской областей, а также Карелии.

По факту отключения электроснабжения в нескольких населенных пунктах Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

