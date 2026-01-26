Москва находится в постоянном контакте с Каракасом

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Российская сторона находится в постоянном контакте с новым руководством Венесуэлы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы с новым руководством в постоянном контакте ежедневно. С самого начала. Мы очень хорошо ее (временного президента Делси Родригес - ИФ) знаем, - сказал он. - По дипломатическим каналам мы в постоянном контакте".

Он напомнил, что у России и Венесуэлы есть целый ряд проектов, в продолжении которых стороны заинтересованы.

"Мы имеем наши инвестиции в Венесуэле. Для Венесуэлы, судя по тому, что нам говорят из Каракаса, продолжение развития взаимовыгодных отношений с РФ является одним из приоритетных вопросов", - сказал Песков.