Временный президент Венесуэлы еще до захвата Мадуро заверила США в готовности сотрудничать

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Временный президент Венесуэлы Делси Родригес, перед тем как военные США захватили президента страны Николаса Мадуро, убедила Вашингтон в готовности сотрудничать, сообщает в четверг The Guardian.

"По словам четырех источников, вовлеченных в переговоры на высоком уровне, перед тем как военные США захватили ранее в этом месяце президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Делси Родригес и ее влиятельный брат (председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес - ИФ) пообещали начать сотрудничать с администрацией Трампа, как только Мадуро уйдет", - пишет газета.

В частности, по словам одного ее сторонника, Родригес пообещала сотрудничать с американцами в нефтяной отрасли.

По данным источников, госсекретарь США Марко Рубио посчитал, что работа с Родригес - лучший способ избежать хаоса после отстранения от власти Мадуро.

По данным газеты, контакты Родригес с американской стороной начались осенью 2025 года. В декабре, по словам одного американского источника, Родригес сообщила властям США, что "Мадуро нужно уходить".

При этом источники отмечают, что она не согласилась содействовать США в отстранении Мадуро от власти, поскольку, как сообщил один источник, "она боялась его".

Согласно двум источникам, 3 января, во время американской операции по захвату Мадуро, Родригес находилась не в Каракасе, а на венесуэльском острове Маргарита.

