CNN сообщил о планах ЦРУ по расширению влияния США в Венесуэле

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - ЦРУ негласно ведет работу над установлением постоянного присутствия США в Венесуэле, эта спецслужба находится в авангарде планов администрации Трампа расширять свое новообретенное влияние на будущее страны, сообщает CNN со ссылкой на многочисленные источники, информированные об этих планах.

Обсуждая эти планы, ЦРУ и Госдепартамент сосредотачиваются на том, каков будет формат влияния США на Венесуэлу, и в краткосрочной и в долгосрочной перспективе. И, хотя Госдепартамент будет отвечать за установление основного долгосрочного дипломатического присутствия в Венесуэле, администрация Трампа, вероятно, будет в значительной степени полагаться на ЦРУ для запуска возвращения Штатов в страну на фоне начавшегося в Венесуэле политического перехода и нестабильной ситуацией в сфере безопасности после задержания президента Николаса Мадуро, говорят собеседники телеканала.

"Флаг США установит Госдеп, но настоящее влияние сейчас исходит от ЦРУ", - сказал источник CNN, близкий к процессу планирования, отметив, что среди первоочередных целей управления - создание условий для налаживания дипломатических отношений, в том числе выстраивание связей с местными представителями, и обеспечение безопасности.

До открытия посольства США американские представители могли бы работать "под крылом" ЦРУ - устанавливать неформальные связи с членами различных фракций венесуэльского правительства, с оппозиционерами, и наносить удары по потенциально опасным группам. Источники при этом провели параллели с работой ЦРУ на Украине.

Кроме того, на ЦРУ, вероятно, могут возложить задачу информировать венесуэльские власти о противниках США в регионе, включая РФ, КНР и Иран, рассказал один из источников.

CNN напоминает, что ЦРУ сыграло значимую роль в захвате спецназом США президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января, в том числе благодаря группе агентов на месте событий и источнику в правительстве страны, который помогал американцам отслеживать местоположение Мадуро.

Однако, пояснили собеседники, американские служащие все еще ждут от Белого дома четких директив относительно дальнейших действий в Венесуэле. Один из источников сказал, что заявления Трампа о намерении США управлять Венесуэлой "осложняют ситуацию".

В ЦРУ информацию комментировать не стали.

По данным CNN, Госдеп, который составил список служащих для направления в Венесуэлу, тоже пока не получил из Белого дома целостной программы действий или распоряжений о последующих шагах.

В начале января после захвата Мадуро Госдеп направил группу дипломатов и охранников в Каракас в бывшее здание посольства США с целью провести первоначальную оценку для возобновления в будущем полноценной дипломатической деятельности в стране.

CNN напоминает, что США остановили работу посольства в Каракасе в 2019 году; с тех пор делами Венесуэлы занимался отдел при посольстве США в Колумбии.

16 января сообщалось, что директор ЦРУ Джон Рэтлифф провел в Каракасе встречу с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес.

На прошлой неделе Guardian писал, что на тот момент вице-президент Венесуэлы Родригес перед тем, как военные США захватили Мадуро, убедила Вашингтон в готовности сотрудничать. По данным источников газеты, госсекретарь США Марко Рубио посчитал, что работа с Родригес - лучший способ избежать хаоса после отстранения от власти Мадуро. Ее контакты с американской стороной начались осенью 2025 года.

Хроника 03 – 27 января 2026 года Военная операция США в Венесуэле
Госдепартамент США ЦРУ Венесуэла Каракас Джон Рэтлифф Делси Родригес
