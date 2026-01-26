Делси Родригес призвала США прекратить вмешательство в дела Венесуэлы

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Временный президент Венесуэлы Делси Родригес предостерегла США от вмешательства во внутренние дела ее страны, сообщают испаноязычные СМИ.

"Хватит приказов со стороны Вашингтона венесуэльским политикам! Венесуэльская политическая сфера должна сама урегулировать разногласия и наши внутренние конфликты. Довольно иностранных сил!" - сказала Родригес.

Родригес приняла функции временного президента после того, как 3 января американские военные провели операцию по захвату президента Николаса Мадуро.

На прошлой неделе Guardian со ссылкой на источники писал, что Родригес перед тем, как военные США захватили Мадуро, убедила Вашингтон в готовности сотрудничать. По данным источников, госсекретарь США Марко Рубио посчитал, что работа с Родригес - лучший способ избежать хаоса после отстранения от власти Мадуро. По данным газеты, ее контакты с американской стороной начались осенью 2025 года.