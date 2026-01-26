VW не смог обжаловать решение о локальном банкротстве в РФ в апелляционной инстанции

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу Volkswagen AG на решение о применении к немецкому автоконцерну процедуры локального банкротства, говорится в материалах картотеки суда.

Соответствующее решение по апелляционной жалобе VW, принятой к производству в первой половине декабря, вынесено судом на заседании в понедельник.

Этому решению предшествовал запуск в сентябре 2025 г. российским судом процедуры локального банкротства VW в РФ, что, в свою очередь, произошло вслед за тем, как другой российский суд постановил взыскать с немецкого концерна, в прошлом сотрудничавшего с Нижегородским автозаводом (НАЗ, ранее - ГАЗ), крупную компенсацию, которую иностранная компания пока, впрочем, так и не выплатила.

Нижегородский автозавод, на мощностях которого до марта 2022 г. собирались в том числе автомобили Skoda (Octavia, Karoq, Kodiaq) и Volkswagen Taos, в августе 2022 г. расторг соглашение о контрактной сборке с VW. Немецкий концерн выплатил 4 млрд руб.

После этого весной 2023 г. НАЗ инициировал ряд судебных разбирательств с бывшим иностранным партнером. Завод подал к VW иск в Арбитражном суде Нижегородской области, потребовав выплатить ему 28,4 млрд руб., в том числе 2,5 млрд руб. реального ущерба (инвестиций в подготовку производства автомобилей с двигателями VW) и 5,2 млрд руб. компенсации претензий дистрибьюторов в связи с непоставкой таких автомобилей. Кроме того, истец просил взыскать 20,7 млрд руб. упущенной выгоды из-за срыва серийного производства машин с двигателями VW.

Суд в июле 2024 г. частично удовлетворил требования нижегородского автопроизводителя, решив взыскать с VW в его пользу 16,9 млрд руб. убытка и 40 тыс. евро долга. Апелляция подтвердила решение в декабре того же года. Исполнительный лист о взыскании с VW присужденного долга Арбитражный суд Нижегородской области выдал в декабре 2024 г.

Право требования с VW взысканных судом 16,9 млрд руб. в 2025 г. у автозавода выкупило за 120 млн руб. АО "Камея", созданное в том же 2025 г. Эта компания в августе 2025 г. обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о локальном банкротстве Volkswagen AG. Суд 12 сентября удовлетворил ее требования на правах кредитора, открыв конкурсное производство в отношении российских активов VW.

Основанием для решения Арбитражного суда Москвы стало определение Верховного суда РФ от февраля 2024 г. по делу кипрской Westwalk Projects Ltd, которое утвердило возможность введения российскими судами процедуры банкротства в отношении иностранных юрлиц, имеющих "тесную связь" с РФ.

Представители VW на процессе в Арбитражном суде Москвы настаивали на том, что непосредственно Volkswagen AG с 2022 года не участвует в российских компаниях, в то время как представители "Камеи" обращали внимание суда на по-прежнему имеющиеся в периметре интересов VW российские активы - косвенные доли в активах Porsche и MAN, товарные знаки и патенты. Кроме того, представители VW в суде заявляли, что банкротство концерна в РФ запускать преждевременно, так как кредитор предпринимает попытки добиться сатисфакции и в других юрисдикциях. В частности, речь шла о том, что "Камея" готовится предъявить аналогичные претензии в ЮАР, что представители последней в процессе не опровергали.

Пресс-служба Volkswagen AG в своем комментарии "Интерфаксу" заявляла о намерении обжаловать решение о локальном банкротстве. В концерне высказывали мнение, что "возбуждение российским судом производства по делу о несостоятельности является очередной попыткой добиться исполнения неправомерного решения в связи со спором с Группой "ГАЗ" сомнительными средствами".