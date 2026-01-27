Защита обжаловала арест владельца рухнувшего здания в Новосибирске

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Защита владельца рухнувшего торгового комплекса в Новосибирске обжаловала его арест, сообщили "Интерфаксу" в Первомайском суде Новосибирска.

"Апелляционная жалоба поступила в суд в понедельник, 26 января", - сказали в суде.

Как сообщалось, 23 января Первомайский районный суд Новосибирска в пятницу избрал меру пресечения владельцу торгового комплекса в виде заключения под стражу до 22 марта.

Владельцу здания предпринимателю Сергею Туркову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По информации мэрии Новосибирска, рухнувшее здание было самовольной постройкой. Собственнику удалось узаконить строение через суд, заключив мировое соглашение с муниципалитетом, который первоначально настаивал на сносе объекта.

Здание, в котором располагались магазины и суши-бар, обрушилось в Новосибирске в среду на площади 600 кв. метров. В результате один человек погиб и двое пострадали.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).