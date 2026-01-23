Собственник рухнувшего в Новосибирске здания арестован

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Первомайский районный суд Новосибирска в пятницу избрал меру пресечения владельцу торгового комплекса, обрушившегося в среду, сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре региона.

"Турков арестован до 22 марта ", - уточнили в прокуратуре.

Владельцу здания предпринимателю Сергею Туркову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По информации мэрии Новосибирска, рухнувшее здание было самовольной постройкой. Собственнику удалось узаконить строение через суд, заключив мировое соглашение с муниципалитетом, который первоначально настаивал на сносе объекта.

Здание, в котором располагались магазины и суши-бар, обрушилось в Новосибирске в среду на площади 600 кв. метров. В результате один человек погиб и двое пострадали.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).