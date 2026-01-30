МИД РФ заявил о заинтересованности огромного числа клиентов в российском газе

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Российский энергосектор остается востребованным в глобальном смысле, рынок стабилен, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Что касается российского энергетического сектора - то он остается в глобальном смысле востребован. Вы знаете всю статистику нынешнюю, есть определенные проседания, но тем не менее рынок стабильный, поставки вовне идут. Огромное количество клиентов, которые заинтересованы в российском газе", - сказал он на пресс-конференции в пятницу, комментируя планы ЕС по полному отказу от российского газа.

Замминистра добавил, что ждать прагматичного курса от Евросоюза в этой сфере "придется долго", но "есть здравомыслящие люди, которые защищают национальные интересы".

"Это прежде всего руководители Венгрии и Словакии, которые не стесняются защищать свои интересы, говорят о том, что пойдут в Европейский суд. И это совершенно понятно, потому что если мы посмотрим на экономики стран, то, конечно, они во многом опираются на энергетическое сотрудничество, которое имеет десятилетние традиции (сотрудничества) с нашей страной в нефтяной сфере, в сфере газа и в атомной сфере", - пояснил Грушко.

Ранее в январе Совет ЕС согласовал правила отказа от импорта российского газа в страны Евросоюза. "Полный запрет на импорт СПГ вступит в силу в начале 2027 года, на трубопроводный газ - с осени 2027 года", - сообщала пресс-служба ЕС.