Поиск

МИД РФ заявил о заинтересованности огромного числа клиентов в российском газе

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Российский энергосектор остается востребованным в глобальном смысле, рынок стабилен, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Что касается российского энергетического сектора - то он остается в глобальном смысле востребован. Вы знаете всю статистику нынешнюю, есть определенные проседания, но тем не менее рынок стабильный, поставки вовне идут. Огромное количество клиентов, которые заинтересованы в российском газе", - сказал он на пресс-конференции в пятницу, комментируя планы ЕС по полному отказу от российского газа.

Замминистра добавил, что ждать прагматичного курса от Евросоюза в этой сфере "придется долго", но "есть здравомыслящие люди, которые защищают национальные интересы".

"Это прежде всего руководители Венгрии и Словакии, которые не стесняются защищать свои интересы, говорят о том, что пойдут в Европейский суд. И это совершенно понятно, потому что если мы посмотрим на экономики стран, то, конечно, они во многом опираются на энергетическое сотрудничество, которое имеет десятилетние традиции (сотрудничества) с нашей страной в нефтяной сфере, в сфере газа и в атомной сфере", - пояснил Грушко.

Ранее в январе Совет ЕС согласовал правила отказа от импорта российского газа в страны Евросоюза. "Полный запрет на импорт СПГ вступит в силу в начале 2027 года, на трубопроводный газ - с осени 2027 года", - сообщала пресс-служба ЕС.

Александр Грушко МИД РФ ЕС Венгрия Словакия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС отозвала законопроект о пересмотре уже выданных предписаний с ценовыми индикаторами

Россия готова изучить варианты подключения к проекту "Маршрут Трампа"

 Россия готова изучить варианты подключения к проекту "Маршрут Трампа"

В Казани объявлен план "Буран" из-за аномального снегопада

Москва пообещала принять все меры для защиты судов под российским флагом

Температура в Ленинградской области опустилась до минус 29 градусов

 Температура в Ленинградской области опустилась до минус 29 градусов

В Кремле задались вопросом, планирует ли Киев с боями отбить ЗАЭС

В Кремле отметили, что Путин приглашением в Москву ответил на инициативу Зеленского

Песков подтвердил, что Трамп попросил Путина приостановить удары по Киеву

У постояльцев Прокопьевского интерната нашли стрептококк и гемофильную палочку

По факту коммунальной аварии в Бодайбо возбуждено уголовное дело
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8277 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });