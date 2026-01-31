Окна жилых домов повреждены обломками БПЛА в Курске

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о повреждениях, нанесенных обломками сбитых беспилотников в областном центре.

"Над Курском сработала наша система ПВО. Над городом сбито несколько вражеских целей. Предварительно, после падения обломков есть повреждения окон в жилых домах в одном из округов Курска", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

По данным Минобороны, над Курской областью сегодня с 8:00 до 17:00 было уничтожено девять беспилотников.

Новость дополняется