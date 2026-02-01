"Россети Северо-Запад" модернизируют инфраструктуру электросетей в Мурманской области

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Дополнительные мероприятия по модернизации энергетической инфраструктуры пройдут в Мурманской области, сообщил губернатор Андрей Чибис по итогам встречи с генеральным директором ПАО "Россети Северо-Запад" Вячеславом Торсуновым.

В настоящее время энергетики восстанавливают ранее поврежденные участки электросетей в Мурманской области.

"Обсудили, что после завершения восстановительных работ руководством "Россетей Северо-Запад" и правительством региона будет сформирован план дополнительных мероприятий по модернизации инфраструктуры электросетей за счет инвестиций компании", - написал Чибис в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что энергетики запустили еще две ЛЭП, чтобы повысить надежность электроснабжения Мурманска и ЗАТО Североморск.

Как сообщалось, в субботу утром произошло отключение линии электропередачи, обеспечивающей часть Мурманска и Североморска. Днем энергоснабжение восстановили. По данным пресс-службы ПАО "Россети", причиной нарушения стало повреждение грозотроса.

23 января под Мурманском рухнули пять опор ЛЭП. Это привело к перебоям электроснабжения в Мурманске и Североморске.

Причиной технологических нарушений в ПАО "Россети" называли снегопад, шквалистый ветер и гололедно-изморозевые отложения на проводах и опорах ЛЭП.

С 25 по 27 января в Мурманской области действовал режим ЧС.

Электроснабжение обоих городов удалось возобновить 27 января с помощью временных опор линии электропередачи.

В период перебоев в обоих городах работали пункты оказания помощи населению.