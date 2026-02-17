В 2025 году по России совершено 89,1 млн турпоездок

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - По предварительным данным, в 2025 году по России было совершено 89,1 млн турпоездок, это на 4,1% больше, чем годом ранее, сообщил на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Растем немного более сдержанными темпами, чем прогнозировали. Сказываются объективные причины: ситуация в Анапе, ограничения авиасообщения. По оперативным данным, в прошлом году по стране совершено более 89 млн поездок. Это плюс 4,1% к аналогичному периоду 2024 года", - сказал он.

Окончательно итоги года будут подведены в апреле.