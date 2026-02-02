В Херсонской области в результате обстрелов один человек погиб и шесть ранены

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Херсонской области в результате обстрелов один человек погиб и еще шестеро были ранены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

В Казачьих Лагерях после обстрела частного дома погиб мужчина. В селе Костогрызово после атаки беспилотника тяжелые ранения получили 61-летняя женщина и 74-летний мужчина.

В результате атак БПЛА ранены по одному человеку в селе Великие Копани и в поселке Днепряны. Мужчина 1954 года рождения ранен в Гладковке. Пятеро пострадавших госпитализированы, уточнил Сальдо.

В Брилевке из-за атаки БПЛА ранения получила женщина, ей оказали медицинскую помощь на месте.