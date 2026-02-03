Аномально холодная погода сохранится в ближайшие дни в регионах ЦФО

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Морозная погода с температурой на 7-12 градусов ниже нормы сохранится в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) до 6 февраля, в южных районах округа отклонение температуры от нормы может составить до 15-21 градуса, сообщили в Гидрометцентре России.

Аномально холодная погода с 4 по 6 февраля прогнозируется в Московской, Смоленской, Тверской, Ивановской, Ярославской, Владимирской, Костромской, Калужской, Тульской и Рязанской областях, заявили в Гидрометцентре.

Там отметили, что 4 февраля в ЦФО сохранится антициклональный характер погоды, на большей части территории существенных осадков не будет.

Температура воздуха 4 февраля ночью в северной части ЦФО будет минус 25 - минус 18 градусов, в отдельных районах столбики термометров будут опускаться до минус 29 градусов; в южной части - минус 29 - минус 22 градуса, местами до минус 33. Днем воздух прогреется до минус 18 - минус 11.

6 февраля "с приближением атмосферного фронта с запада в большинстве областей округа пройдет небольшой, местами умеренный снег, лишь на востоке погода без осадков", сообщили в Гидрометцентре.

В пятницу в регионах ЦФО также сохранится аномально холодная погода, преобладающие значения температуры составят ночью минус 26 - минус 21 градус, в отдельных районах до минус 30, а днем - минус 18 - минус 11.

7 февраля в регионах ЦФО температура ночью будет в диапазоне от минус 27 до минус 20, а днем - от минус 15 до минус 8; на западе округа теплее - ночью минус 18 - минус 13, днем минус 11 - минус 6.