Поиск

Аномально холодная погода сохранится в ближайшие дни в регионах ЦФО

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Морозная погода с температурой на 7-12 градусов ниже нормы сохранится в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) до 6 февраля, в южных районах округа отклонение температуры от нормы может составить до 15-21 градуса, сообщили в Гидрометцентре России.

Аномально холодная погода с 4 по 6 февраля прогнозируется в Московской, Смоленской, Тверской, Ивановской, Ярославской, Владимирской, Костромской, Калужской, Тульской и Рязанской областях, заявили в Гидрометцентре.

Там отметили, что 4 февраля в ЦФО сохранится антициклональный характер погоды, на большей части территории существенных осадков не будет.

Температура воздуха 4 февраля ночью в северной части ЦФО будет минус 25 - минус 18 градусов, в отдельных районах столбики термометров будут опускаться до минус 29 градусов; в южной части - минус 29 - минус 22 градуса, местами до минус 33. Днем воздух прогреется до минус 18 - минус 11.

6 февраля "с приближением атмосферного фронта с запада в большинстве областей округа пройдет небольшой, местами умеренный снег, лишь на востоке погода без осадков", сообщили в Гидрометцентре.

В пятницу в регионах ЦФО также сохранится аномально холодная погода, преобладающие значения температуры составят ночью минус 26 - минус 21 градус, в отдельных районах до минус 30, а днем - минус 18 - минус 11.

7 февраля в регионах ЦФО температура ночью будет в диапазоне от минус 27 до минус 20, а днем - от минус 15 до минус 8; на западе округа теплее - ночью минус 18 - минус 13, днем минус 11 - минус 6.

ЦФО Гидрометцентр РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Учитель уфимской гимназии получил ссадину в результате нападения ученика

 Учитель уфимской гимназии получил ссадину в результате нападения ученика

Направлено в суд дело экс-губернатора Курской области Смирнова о взятках на 20 млн рублей, в период когда он был замглавы региона

Ученицу ранили ножом в одной из школ Красноярского края

Энергосистемы Москвы, Центра и Северо-Запада обновили рекорды потребления мощности

 Энергосистемы Москвы, Центра и Северо-Запада обновили рекорды потребления мощности

Ученые во вторник зафиксировали на Солнце восемь сильных вспышек

Новак отметил, что о возможном отказе Индии от нефти из РФ пока есть только публичные заявления

Число абонентов, сменивших оператора с сохранением номера в 2025 г., выросло в 1,8 раза

 Число абонентов, сменивших оператора с сохранением номера в 2025 г., выросло в 1,8 раза

Новак сообщил о предложении нефтяников по корректировке демпфера

Минсельхоз подготовил законопроект по созданию Единой цифровой платформы отрасли

 Минсельхоз подготовил законопроект по созданию Единой цифровой платформы отрасли

"Газпром" 1 февраля поставил потребителям рекордный для этого месяца суточный объем газа
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 259 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8307 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });