Борт Azur Air вылетел из Красноярска в Фукуок с задержкой в двое суток

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Более трехсот пассажиров авиакомпании Azur Air вылетели из Красноярска в Фукуок (Вьетнам) после задержки в двое суток, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

"Самолет на Фукуок вылетел сегодня в 04:07 часа (00:07 по Москве) - задержка рейса составила двое суток", - говорится в сообщении.

Пострадавшими оказались 335 человек.

Как сообщалось, рейс авиакомпании "Азур Эйр" из Красноярска в Фукуок, который был запланирован на 04:00 (00:00 по Москве ) 3 февраля, был задержан по техническим причинам.

Кроме того, на сутки задержали вылет самолета из Фукуока в Красноярск.