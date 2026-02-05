Поиск

День траура объявили в округе Красноярского края после гибели пяти человек в ДТП

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - День траура объявили в Канском округе Красноярского края в связи с гибелью пяти человек в ДТП, сообщает администрация округа в своем телеграм-канале.

"6 февраля 2026 года объявляется день траура на всей территории Канского округа", - говорится в сообщении.

"Выражая скорбь по погибшим и соболезнования их родным и близким, руководство округа приняло данное решение, руководствуясь статьями 17 и 20 устава муниципального образования", - отмечает администрация округа.

В день траура, 6 февраля 2026 года, на всей территории Канского муниципального округа будут приспущены государственные флаги.

Администрации округа, учреждениям культуры и иным организациям рекомендовано воздержаться от проведения увеселительных и культурно-массовых мероприятий.

Как сообщалось, вечером 2 февраля на 965 км федеральной трассы Р-255 "Сибирь" отцепившийся прицеп с модульным домом выехал на встречную полосу, где столкнулся с "ГАЗелью", перевозившей кандидатов на поступление в ведомственный вуз ФСИН. В результате погибли трое несовершеннолетних, 18-летний юноша и сопровождавшая их сотрудница ГУФСИН. Еще семеро 17-летних пассажиров госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Троих лечили в Канской больнице, а четверых санавиация доставила в Красноярск, в последствии санрейс транспортировал одну из пациенток из Красноярска в тяжелом состоянии в Москву, в больницу им. Н.И. Пирогова.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Водитель грузовика задержан.

Красноярский край Канский округ
