ФПК корректирует график поездов из-за инцидента на станции в Тамбовской области

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная пассажирская компания (ФПК) скорректировала движение ряда поездов в связи с продолжающимися работами на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области.

По информации пресс-службы ФПК, для оптимизации расписания и скорейшего ввода поездов в график, вынужденно отменяются поезда, которые должны были отправиться 5 февраля: №65 Москва-Воронеж, №738 Москва-Воронеж и №739 Воронеж-Москва.

"Пассажиры могут воспользоваться другими поездами, которые следуют по этому маршруту", - говорится в сообщении.

Кроме того, у семи поездов, следующих из Москвы и Саратова, меняется время отправления 5 февраля.

Пассажиры поездов, которые задерживаются более чем на четыре часа, обеспечиваются питанием. Железнодорожники делают все возможное для сокращения задержек поездов и восстановления движения, добавляет ФПК.

Ранее в РЖД отмечали, что на время ликвидации последствий схода грузовых вагонов и возгорания на станции Кочетовка-2 пропуск поездов осуществляется по временной схеме через грузовой парк станции со сниженной скоростью с использованием тепловозов.

В среду днем на станции Кочетовка-2 в Мичуринске произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза (бензин). По первоначальным данным, горело пять цистерн на пути. Позже глава Тамбовской области Евгений Первышов уточнил, что в результате происшествия загорелись 11 цистерн с бензином и пять - с газом. Пострадавших нет, угроза населению и другим объектам инфраструктуры отсутствует.

По информации РЖД, в работах по ликвидации последствий происшествия участвовали около 200 железнодорожников, два восстановительных, четыре пожарных поезда, а также другая специализированная техника.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

