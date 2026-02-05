На Тамбовщине продолжают тушить пожар на месте схода с рельсов цистерн с бензином

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Тамбовской области продолжают тушить очаги возгорания на станции Кочетовка-2, где днем 4 февраля сошли с рельсов цистерны с бензином и газом, сообщила пресс-служба РЖД.

Пожар тушат четыре пожарных поезда со станций Кочетовка, Грязи Воронежские, Тамбов и Ряжск. "Было израсходовано 540 тонн воды и 14,5 тонн пенообразователя. В настоящее время продолжается борьба с очагами возгорания", - говорится в сообщении.

Идет подготовка к ремонту железнодорожной инфраструктуры.

Последствия пожара и крушения ликвидируют около 250 железнодорожников.

По предварительной оценке, площадь загрязнения у станции составляет 600 кв. м. Замеры, которые провели сотрудники Центра охраны окружающей среды ЮВЖД на прилегающих к станции участках жилого массива, загрязнения не выявили.

На станции Кочетовка-2 в Мичуринске днем 4 февраля сошли с рельсов цистерны грузового поезда, загорелись 11 цистерн с бензином и 5 - с газом. Обошлось без пострадавших. В МЧС площадь возгорания оценили в 1 тысячу кв. м.

Из-за этой аварии и работ по ликвидации ее последствий пришлось менять график нескольких поездов.

Возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).