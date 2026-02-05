Ростовский губернатор сообщил об отражении еще одной атаки БПЛА

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении в четверг новой воздушной атаки.

"Сегодня в течение дня продолжилась воздушная атака на Ростовскую область. Отражены атаки БПЛА в городах Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске и в четырех районах области - Каменском, Мясниковском, Матвеево-Курганском, Азовском", - написал он.

Информации о пострадавших и разрушениях у губернатора нет.

В ночь на 5 февраля около 30 БПЛА атаковали 12 городов и районов Ростовской области. По данным губернатора, в результате ночной атаки БПЛА на регион пострадал мужчина в Батайске, он госпитализирован. Повреждены пять автомобилей.

В Новошахтинске, по информации местных властей, из-за падения обломков БПЛА поврежден ряд домов и автомобилей.