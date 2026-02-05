Лавров отметил последовательность позиции России по украинскому урегулированию

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Россия всегда была последовательна в своих условиях для разрешения ситуации на Украине, а изменения в позиции других участников урегулирования выглядят как новые требования к Москве, заявил RT министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Мы ни разу не меняли условия, в отличие от других участников этого процесса, которые постоянно "передвигают ворота", "передвигают штанги" и говорят, мол, надо теперь еще и сюда забить один гол, а туда не забивать. У нас очень понятная, последовательная позиция", - сказал он.

По его словам, Россия "по сути" приняла план США по урегулированию кризиса, который обсуждался на переговорах в Анкоридже, с учетом предложенных американской стороной "элементов компромисса". После саммита на Аляске Европа и президент Украины Владимир Зеленский "бросились в Вашингтон", где они стали "переделывать" инициативу Соединенных Штатов, уже одобренную президентом России Владимиром Путиным.

"И вот они до сих пор ее "переделывают". Когда к нам заглядывают американские коллеги, чувствуется, что они хотят еще каких-то уступок с нашей стороны", - отметил министр.

"В Анкоридже мы приняли предложение администрации президента Дональда Трампа по Украине. И если так все "по-мужски", то это должно было означать, что мы Украину "убрали в сторону" с нашей светлой "столбовой дороги" к будущему сотрудничеству и процветанию (России и США - ИФ). Но Украину продолжают "перетасовывать", я имею ввиду украинское урегулирование, придавая ему все какие-то новые измерения, которые выглядят как все новые условия и требования по отношению к России", - указал Лавров.

По словам министра, американские делегации, которые приезжали в Москву при подготовке саммита на Аляске, "говорили только об одном: Украина им досталась "в наследство" от предыдущего президента Джозефа Байдена, он занял антироссийскую позицию и поэтому Украина "выскочила" на первый план в мировой повестке дня". "Мол, надо от нее (Украины - ИФ) "избавиться", надо ее урегулировать. Заявили, что они хотят урегулировать и будут этим заниматься, проявив при этом - я еще раз хочу подчеркнуть - понимание нашей позиции. А вот как только мы от Украины "отделаемся", вот тогда будем взаимовыгодно, на благо наших народов, реализовывать совместные проекты и здесь, и там", - уточнил Лавров.

"Но разговор продолжается, мол, мы сейчас здесь закончим и тогда все будет так, как никто никогда не мог даже мечтать. У нас Коммунистическая партия заставляла нас мечтать. Мы о многом мечтали, так что имеем определенный опыт, но все-таки судим по конкретным делам", - сказал глава МИД.

В этом же интервью он заявил о попытках некоторых европейских лидеров сорвать переговоры России и США. Также министр сказал, что в Москве хотели бы в будущем видеть Украину дружественной России страной, не обязательно союзной, но нейтральной.