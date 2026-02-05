Маршруты поездов отправлением 5 февраля изменили из-за пожара в Тамбовской области

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная пассажирская компания изменила маршруты движения некоторых пассажирских поездов в связи с аварией и пожаром на станции Кочетовка-2 в Мичуринске Тамбовской области, где сгорели несколько цистерн с бензином и газом, сообщила ФПК.

"Чтобы разделить потоки поездов и не допускать скопления составов на станции, часть поездов проследует в обход станции Кочетовка", - говорится в сообщении.

Так, через станции Ожерелье - Узловая - Елец - Грязи с выходом на основной маршрут на станции Мичуринск Уральский проследуют поезда: № 5 Москва - Астрахань; № 85 Москва - Дербент Через станции Мичуринск Уральский - Грязи - Елец - Узловая с выходом на основной маршрут на станции Ожерелье проследуют поезда: № 31 Тамбов - Москва; № 9 Саратов - Москва; № 47 Балаково - Москва; № 135 Саратов - Москва.

Все поезда - отправлением 5 февраля. Пассажирам этих поездов, которые планировали совершить посадку или высадку по указанным станциям, ФПК пообещала полностью вернуть деньги.

Ранее ФПК сообщила, что изменился график для восьми поездов из Москвы. Кроме того, для оптимизации расписания и скорейшего ввода поездов в график были отменены поезда, которые должны были отправиться 5 февраля: №65 Москва-Воронеж, №738 Москва-Воронеж и №739 Воронеж-Москва.

В РЖД отмечали, что пока тушили пожар на Кочетовке-2, поезда ходили по временной схеме через грузовой парк станции со сниженной скоростью с использованием тепловозов.

На станции Кочетовка-2 4 февраля сошли с рельсов несколько цистерн с бензином и загорелись. Горели 11 цистерн с бензином и пять - с газом. Никто не пострадал. Пожар полностью потушили днем 5 февраля.