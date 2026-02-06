В Красноярске по делу о поджоге в школе две охранницы помещены под домашний арест

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Железнодорожный районный суд Красноярска поместил под домашний арест до 3 апреля сотрудницу охраны школы № 153, в которой восьмиклассница совершила поджог и напала других учеников, сообщила пресс-служба судов Красноярского края.

Сотруднице охраны предъявлено обвинение по ч.2 ст.238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Чуть позднее вторая сотрудница охраны также была отправлена под домашний арест.

Подозреваемая в поджоге и нападении арестована на два месяца. По версии следствия, 4 февраля она устроила в классе поджог и напала на школьников. Ее задержали. Пяти ученикам потребовалась госпитализация, троих доставили в ожоговый центр, где 6 февраля их вывели из ожогового шока. Еще двое попали в больницу с травмами средней степени тяжести.

По факту были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 293 (халатность), ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщали, что психологический тест показал, что школьница обижена на учителя. Собеседник агентства также добавил, что "по тестированию у нее ненависть ко всем". Подозреваемая воспитывается в благополучной семье, за вторую четверть ей поставили две двойки - по химии и биологии.

Управление образования администрации Красноярска решило уволить директора школы № 153.