Число задержанных поездов в сообщении с Крымом снизилось с 11 до шести

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Количество следующих из Крыма поездов, задержанных из-за инцидента на железной дороге в Тамбовской области, сократилось до шести, сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

В своем телеграм-канале ГСЭ уточнил, что по данным на 15:00 пятницы задерживаются три поезда в Симферополь из Москвы и два - в Севастополь из Москвы и Санкт-Петербурга, время задержки составляет от одного до пяти часов.

С Крымского полуострова опаздывает только один состав - из Севастополя в Санкт-Петербург, на 6,5 часа.

По данным на 8:00 пятницы задерживалось семь поездов в Крым и четыре - из Крыма.

Как сообщалось, днем 4 февраля на станции Кочетовка-2 в Мичуринске (Тамбовская область) произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза. По данным главы Тамбовской области Евгения Первышова, загорелись 11 цистерн с бензином и пять - с газом. Пострадавших нет. Пожар ликвидировали в четверг, утром в пятницу возобновилось движение поездов на станции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).