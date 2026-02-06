Житель брянского села получил контузию в результате атаки дронов

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаках дронов на село и поселок в Стародубском и Трубчевском районах региона.

В результате атаки FPV-дронов в селе Понуровка Стародубского муниципального округа мужчина получил контузию. Врачи оказали ему медицинскую помощь. В результате взрыва была повреждена машина.

В результате новой атаки на Понуровку никто не пострадал, но повреждения получила машина "Брянскавтодора".

В результате удара FPV-дронами по поселку Белая Березка Трубчевского района никто не пострадал. В поселке повреждены три легковых автомобиля.