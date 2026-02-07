Поиск

Все задержанные в Тамбовской области поезда в Крым и из него введены в график или прибыли на станции

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Все поезда в сообщении с Крымом, задержанные из-за инцидента на железной дороге в Тамбовской области, введены в график или прибыли на станции назначения, сообщил в субботу "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

"Все поезда "Таврия" и "Таврия Экспресс", которые задерживались в пути из-за ЧП на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области, введены в график или прибыли на станции назначения. Сейчас наши поезда курсируют по расписанию", - сообщил телеграм-канал компании.

4 февраля на станции Кочетовка-2 в Мичуринске (Тамбовская область) произошел сход вагонов грузового поезда с возгоранием груза. По данным главы Тамбовской области Евгения Первышова, загорелись 11 цистерн с бензином и пять с газом. Пострадавших нет. Пожар ликвидировали 5 февраля, утром в пятницу возобновилось движение поездов на станции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

В пятницу утром задерживались семь поездов в Крым и четыре из Крыма, к вечеру пятницы все следовавшие с полуострова составы вошли в график или прибыли на станции, а число задержанных поездов в направлении полуострова сократилось до трех. Утром в субботу в задержанных числился только один состав.

Тамбовская область Крым Гранд Сервис Экспресс ГСЭ
