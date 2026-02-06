График поездов южного направления из Москвы восстановлен после ЧП на тамбовской станции

Небольшие изменения в графике наблюдаются в регионах

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная пассажирская компания сообщила о восстановлении графика оправления пассажирских поездов южного направления из Москвы после происшествия на станции "Кочетовка-2" в Мичуринске Тамбовской области, где сгорели несколько цистерн с бензином и газом.

"Восстановлен график отправления поездов южного направления из Москвы. Большинство поездов, задержанных из-за происшествия на станции "Кочетовка", введены в график по отправлению", - сообщается в телеграм-канале компании в пятницу.

Все поезда из Москвы отправляются по графику. Незначительные изменения наблюдаются в регионах, отмечается в сообщении.

В частности, поезд №11 "Анапа - Москва" отправится со станции "Анапа" 6 февраля не ранее 21:00, вместо 14:30 6 февраля. Состав №104 "Адлер - Москва" отправится со станции "Адлер" 6 февраля не ранее 21:50, вместо 18:51 6 февраля. Поезд №35 "Адлер - Санкт-Петербург" отправится со станции "Адлер" 6 февраля не ранее 19:45, вместо 17:44 6 февраля. Состав №266 Новороссийск - Москва отправится со станции "Новороссийск" 6 февраля не ранее 18:00 вместо 16:55 6 февраля.

В ФПК сообщили, что железнодорожниками была проведена комплексная работа по восстановлению инфраструктуры, а также назначению подменных поездов. "Чтобы избежать скопления составов на станции "Кочетовка", часть поездов проследовали в обход барьерного места. Также при необходимости перевозки на данном участке осуществлялись автомобильным транспортом", - уточнили в компании.

Днем 4 февраля в районе станции "Кочетовка-2" города Мичуринска Тамбовской области произошел сход 16 вагонов-цистерн грузового поезда. Глава Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что в результате происшествия загорелось 11 цистерн с бензином и пять - с газом. По данным МЧС, площадь возгорания составила 1 тыс. кв.м.

5 февраля пожар на станции полностью ликвидирован. Пострадавших нет, угроза населению и другим объектам инфраструктуры отсутствует.

В результате инцидента были изменены график движения и маршруты ряда пассажирских поездов.

Возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

Утром сообщалось, что движение поездов открыто только по одному пути на станции "Кочетовка-2".