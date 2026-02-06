Поиск

График поездов южного направления из Москвы восстановлен после ЧП на тамбовской станции

Небольшие изменения в графике наблюдаются в регионах

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная пассажирская компания сообщила о восстановлении графика оправления пассажирских поездов южного направления из Москвы после происшествия на станции "Кочетовка-2" в Мичуринске Тамбовской области, где сгорели несколько цистерн с бензином и газом.

"Восстановлен график отправления поездов южного направления из Москвы. Большинство поездов, задержанных из-за происшествия на станции "Кочетовка", введены в график по отправлению", - сообщается в телеграм-канале компании в пятницу.

Все поезда из Москвы отправляются по графику. Незначительные изменения наблюдаются в регионах, отмечается в сообщении.

В частности, поезд №11 "Анапа - Москва" отправится со станции "Анапа" 6 февраля не ранее 21:00, вместо 14:30 6 февраля. Состав №104 "Адлер - Москва" отправится со станции "Адлер" 6 февраля не ранее 21:50, вместо 18:51 6 февраля. Поезд №35 "Адлер - Санкт-Петербург" отправится со станции "Адлер" 6 февраля не ранее 19:45, вместо 17:44 6 февраля. Состав №266 Новороссийск - Москва отправится со станции "Новороссийск" 6 февраля не ранее 18:00 вместо 16:55 6 февраля.

В ФПК сообщили, что железнодорожниками была проведена комплексная работа по восстановлению инфраструктуры, а также назначению подменных поездов. "Чтобы избежать скопления составов на станции "Кочетовка", часть поездов проследовали в обход барьерного места. Также при необходимости перевозки на данном участке осуществлялись автомобильным транспортом", - уточнили в компании.

Днем 4 февраля в районе станции "Кочетовка-2" города Мичуринска Тамбовской области произошел сход 16 вагонов-цистерн грузового поезда. Глава Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что в результате происшествия загорелось 11 цистерн с бензином и пять - с газом. По данным МЧС, площадь возгорания составила 1 тыс. кв.м.

5 февраля пожар на станции полностью ликвидирован. Пострадавших нет, угроза населению и другим объектам инфраструктуры отсутствует.

В результате инцидента были изменены график движения и маршруты ряда пассажирских поездов.

Возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

Утром сообщалось, что движение поездов открыто только по одному пути на станции "Кочетовка-2".

Мичуринск Тамбовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лавров высказался в поддержку диалога по истечении срока действия ДСНВ

Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 6,8%

 Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 6,8%

Россия в 2026 году поставит на экспорт истребители пятого поколения Су-57

 Россия в 2026 году поставит на экспорт истребители пятого поколения Су-57

В "Рособоронэкспорте" сообщили, что портфель заказов компании превышает $60 млрд

Кремль заявил, что действие положений ДСНВ может быть продлено только формально

Песков назвал конструктивными и очень сложными переговоры по Украине в Абу-Даби

 Песков назвал конструктивными и очень сложными переговоры по Украине в Абу-Даби

Ужесточение ответственности за телефонное мошенничество одобрено к первому чтению

 Ужесточение ответственности за телефонное мошенничество одобрено к первому чтению

Штрафы до 1 млн рублей за использование поддельной медсправки одобрены к первому чтению

Глава Росавиации сообщил о проработке концессионного соглашения с "Домодедово"

 Глава Росавиации сообщил о проработке концессионного соглашения с "Домодедово"

Арестована подозреваемая в поджоге и нападении на учеников в красноярской школе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8338 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });