Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник не демонстрирует ярко выраженной динамики на фоне отсутствия важных геополитических новостей и в ожидании пятничного заседания ЦБ РФ по ставке.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2736,28 пункта (+0,03%). Цены "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 0,8%; заметно растут лишь ценные бумаги ВТБ (+2,5%) в ожидании неплохих дивидендов по итогам 2025 года.

Кроме того, подорожали акции "Полюса" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,7%), "ММК" (+0,5%), "Русала" (+0,4%), Сбербанка (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%), "Роснефти" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,2%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,7%), а также обыкновенные акции "Северстали" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "Т-Технологий" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по Украине идут очень хорошо и в результате может что-то произойти. "Сегодня состоялись очень, очень хорошие переговоры, связанные с Россией и Украиной. Что-то может произойти", - сказал Трамп журналистам. Ранее на прошлой неделе спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что очередные трехсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби прошли конструктивно.

Рост ВВП РФ в декабре 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 1,9% в годовом сравнении после повышения на 0,1% в ноябре (c исключением сезонного фактора - рост на 1,8% м/м), на 1,0% в октябре, говорится в опубликованном в пятницу обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". Росстат ранее сообщил, что за 2025 год ВВП РФ вырос на 1,0% после роста на 4,9% в 2024 году.

Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в IV квартале 2025 года на 1,0% в годовом выражении после роста на 0,6% в III квартале, на 1,1% во II квартале и на 1,4% в I квартале.

ЦБ ожидает рост российской экономики в 2026 году в интервале 0,5-1,5%. Аналитики, опрошенные в конце декабря "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2026 году на 1,2%.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу уверенным ростом, Dow Jones Industrial Average впервые в истории превысил отметку в 50000 пунктов. Акции технологических компаний отыграли часть потерь, понесенных в предыдущие несколько сессий. Бумаги Nvidia подорожали на 7,9% по итогам торгов, став лидером роста среди компонентов Dow Jones.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали подъем индекса потребительского доверия в США в феврале до максимума за полгода. Индикатор, рассчитываемый Мичиганским университетом, увеличился до 57,3 пункта с 56,4 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали его снижения в феврале до 55 пунктов. Бюро статистики (BLS) министерства труда США перенесло публикацию январских данных о безработице, которые должны были выйти в пятницу, на 11 февраля из-за краткосрочного частичного шатдауна.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром демонстрирует небольшой рост (+0,13%), что говорит о вероятном сохранении позитивных настроений на фондовых биржах США 9 февраля.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в понедельник наблюдается уверенный рост акций. Фондовые индикаторы материкового Китая, Гонконга, Австралии, Южной Кореи и Японии подрастают на 1,4-4,3%.

Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП) под руководством премьера Санаэ Такаити победила на выборах в нижнюю палату парламента страны, получив 316 из 465 мест, передают местные СМИ. Согласно итоговым подсчетам, которые публикует NHK, у ЛДП 316 мандатов, у ее партнера по коалиции - Партии инноваций - 36. Это лучший результат для ЛДП с момента ее основания в 1955 году, предыдущий рекорд был достигнут в 1986 году при премьере Ясухиро Накасонэ, тогда партия получила 300 мест.

Как отмечает агентство "Киодо", победа на парламентских выборах обеспечивает Такаити "значительное преимущество в продвижении своей консервативной политической программы". До выборов у ЛДП было 198 кресел, и нынешний успех, как обращают внимание СМИ, стал возможен благодаря личной популярности Такаити.

Мировые цены на нефть 9 февраля утром умеренно снижаются после роста в предыдущий торговый день. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 по Москве опустилась на 0,97%, до $67,39 за баррель, а фьючерсы на нефть WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 0,94%, до $62,95 за баррель.

Иран и США на переговорах при посредничестве Омана в Маскате пришли к выводу о необходимости продолжения переговоров по иранской ядерной программе, сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. "По итогам иранско-американских переговоров в Маскате стороны достигли взаимопонимания по вопросу о необходимости продолжения переговоров, решение о сроках будет принято после консультаций в столицах", - привело в субботу слова Багаи иранское агентство "Мехр".

Переговоры в Маскате состоялись в пятницу. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, который возглавлял иранскую делегацию, назвал их "хорошим началом" и также отметил, что их продолжение зависит от дальнейших консультаций в Тегеране и Вашингтоне. В свою очередь президент США Дональд Трамп, комментируя итоги переговоров, также назвал их "очень хорошими". При этом он отметил, что следующий раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоится на предстоящей неделе.

