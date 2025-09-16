Экипаж упавшего в июле в Приамурье Ан-24 обратил внимание на высоту за секунды до гибели

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования крушения пассажирского Ан-24 в Амурской области в июле текущего года.

В отчетах отмечается, что за секунды до гибели звуковой регистратор зафиксировал сигнал радиовысотомера. Зафиксирована также речевая информация: "Проверь высоту. Низко земля...".

Как сообщалось, 24 июля самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында, перестал выходить на связь после ухода на второй круг перед посадкой в Тынде. Обломки самолета обнаружены в 16 км от Тынды в труднодоступной местности. На борту находилось 48 человек, никто не выжил.