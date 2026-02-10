В Кремле рассчитывают на скорое возобновление переговоров по Украине

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Москве по-прежнему рассчитывают на скорое возобновление переговоров по украинскому урегулированию, но конкретных сроков пока нет, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Конкретных дат пока нет, но мы по-прежнему рассчитываем, что это произойдет скоро", - сказал он, отвечая на вопрос, появилась ли конкретная дата очередного раунда переговоров между Россией, Украиной и США.