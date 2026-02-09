Поиск

Песков назвал краеугольными достигнутые в Анкоридже понимания

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Именно понимания, достигнутые в Анкоридже, позволят выйти на прорыв в урегулировании украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очевидно, что эти понимания, которые были достигнуты в Анкоридже, являются краеугольными и именно эти понимания способны сдвинуть процесс урегулирования, позволить выйти на прорыв", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Отвечая на уточняющий вопрос, в каком состоянии сейчас находятся эти понимания, он подчеркнул, что "работа продолжается".

Песков не стал детализировать, что именно подразумевает "дух Анкориджа", и подчеркнул, что в Кремле по-прежнему убеждены, что в интересах урегулирования необходимо вести все разговоры в закрытом режиме. При этом он напомнил, что эти "понимания" были озвучены и накануне встречи на высшем уровне в Анкоридже.

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, означают ли заявление главы МИД Сергея Лаврова о неготовности США к своим же предложениям по Украине, что "дух Анкориджа" уже мертв.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона приняла предложение США по Украине во время встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже. При этом США теперь сами не готовы на сделанные ими в Анкоридже предложения по Украине.

"Приняв их предложение, мы вроде бы выполнили задачу решить украинский вопрос и перейти к полномасштабному, широкому, взаимовыгодному сотрудничеству", - сказал Лавров в интервью для международной сети TV BRICS.

"Пока на практике все выглядит наоборот: вводятся новые санкции, устраивается "война" против танкеров в открытом море в нарушение Конвенции ООН по морскому праву", - пояснил министр.

