Поиск

Росптицесоюз отметил в 2025 году рост и экспорта, и импорта мяса птицы

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Россия в 2025 году экспортировала 455,4 тысячи тонн мяса птицы (в убойном весе), что на 6,4% больше, чем в 2024 году. Импорт вырос на 6,3%, до 327,4 тысячи тонн, сообщила гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева на конференции по птицеводству.

По ее словам, основным покупателем стал Китай, на долю которого пришлось 34% поставок - почти 155 тысяч тонн против 151,6 тысячи тонн в 2024 году. В Саудовскую Аравию отправлено 76,8 тысячи тонн (доля 17%) против 78,3 тысячи тонн годом ранее, в Казахстан - 44,7 тысячи тонн (10%) против 43,3 тысячи тонн соответственно.

"Это основные покупатели, видим, что их круг совершенно узкий, надо расширять", - сказала Бобылева. При этом она обратила внимание на растущий спрос на индюшатину - как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Как сказано в презентации Росптицесоюза, в 2025 году выросли поставки мяса птицы в Узбекистан - до 23 тысяч тонн с 9,3 тысячи тонн годом ранее, в Киргизию - до 15 тысяч тонн с 14 тысяч тонн. ОАЭ сократили закупки до 8,6 тысячи тонн с 9,8 тысячи тонн, Азербайджан - до 7,6 тысячи тонн с 13,8 тысячи тонн в 2024 году.

Основным поставщиком мяса птицы в Россию в 2025 году была Белоруссия - 171,8 тысячи тонн против 160,6 тысячи тонн в 2024 году. Импорт из Китая вырос до 109,4 тысячи тонн с 76,7 тысячи тонн годом ранее.

Россия также закупала мясо птицы в Бразилии (25,5 тысяч тонн против 46,9 тысячи тонн в 2024 году) и Казахстане (18,1 тысячи тонн против 27,7 тысячи тонн).

Как сообщила Бобылева, производство мяса птицы в 2025 году в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства), по предварительным данным, составило 5,7 млн тонн (в убойном весе), что на 1,7% больше, чем в 2024 году. Сельхозорганизации нарастили производство мяса кур на 1,8%, до 4,6 млн тонн, индейки - на 6,2%, до 419,4 тысячи тонн, уток - на 7,3%, до 42,7 тысячи тонн, сохранили производство гусятины на уровне 2024 года - 1,4 тысячи тонн.

Казахстан Белоруссия Китай Галина Бобылева Росптицесоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Отец и сын Васины арестованы по делу о покушении на генерала Алексеева

 Отец и сын Васины арестованы по делу о покушении на генерала Алексеева

Росавиация одобрила использование отечественных композитов в киле и стабилизаторе МС-21

Суд отменил решение об обращении в доход РФ земельного участка и дома по делу Тимура Иванова

 Суд отменил решение об обращении в доход РФ земельного участка и дома по делу Тимура Иванова

Рейсы авиакомпаний РФ на Кубу после вывоза туристов будут приостановлены

 Рейсы авиакомпаний РФ на Кубу после вывоза туристов будут приостановлены

Уголовное дело возбуждено после стрельбы в техникуме Анапы

 Уголовное дело возбуждено после стрельбы в техникуме Анапы

В Воронеже больше тысячи домов остались без холодной воды

Лавров заявил о прекрасных отношениях между Путиным и Трампом

 Лавров заявил о прекрасных отношениях между Путиным и Трампом

Охранник погиб при стрельбе в колледже Анапы

РЖД не довольны техобслуживанием локомотивов и качеством новых моделей

Три человека ранены при стрельбе у колледжа в Анапе

 Три человека ранены при стрельбе у колледжа в Анапе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8375 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 270 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });