Росптицесоюз отметил в 2025 году рост и экспорта, и импорта мяса птицы

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Россия в 2025 году экспортировала 455,4 тысячи тонн мяса птицы (в убойном весе), что на 6,4% больше, чем в 2024 году. Импорт вырос на 6,3%, до 327,4 тысячи тонн, сообщила гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева на конференции по птицеводству.

По ее словам, основным покупателем стал Китай, на долю которого пришлось 34% поставок - почти 155 тысяч тонн против 151,6 тысячи тонн в 2024 году. В Саудовскую Аравию отправлено 76,8 тысячи тонн (доля 17%) против 78,3 тысячи тонн годом ранее, в Казахстан - 44,7 тысячи тонн (10%) против 43,3 тысячи тонн соответственно.

"Это основные покупатели, видим, что их круг совершенно узкий, надо расширять", - сказала Бобылева. При этом она обратила внимание на растущий спрос на индюшатину - как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Как сказано в презентации Росптицесоюза, в 2025 году выросли поставки мяса птицы в Узбекистан - до 23 тысяч тонн с 9,3 тысячи тонн годом ранее, в Киргизию - до 15 тысяч тонн с 14 тысяч тонн. ОАЭ сократили закупки до 8,6 тысячи тонн с 9,8 тысячи тонн, Азербайджан - до 7,6 тысячи тонн с 13,8 тысячи тонн в 2024 году.

Основным поставщиком мяса птицы в Россию в 2025 году была Белоруссия - 171,8 тысячи тонн против 160,6 тысячи тонн в 2024 году. Импорт из Китая вырос до 109,4 тысячи тонн с 76,7 тысячи тонн годом ранее.

Россия также закупала мясо птицы в Бразилии (25,5 тысяч тонн против 46,9 тысячи тонн в 2024 году) и Казахстане (18,1 тысячи тонн против 27,7 тысячи тонн).

Как сообщила Бобылева, производство мяса птицы в 2025 году в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства), по предварительным данным, составило 5,7 млн тонн (в убойном весе), что на 1,7% больше, чем в 2024 году. Сельхозорганизации нарастили производство мяса кур на 1,8%, до 4,6 млн тонн, индейки - на 6,2%, до 419,4 тысячи тонн, уток - на 7,3%, до 42,7 тысячи тонн, сохранили производство гусятины на уровне 2024 года - 1,4 тысячи тонн.