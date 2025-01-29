Дело экс-замминистра обороны Тимура Иванова о растрате передано в Мосгорсуд

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы по ходатайству государственного обвинения передал для рассмотрения в Московский городской суд уголовное дело о растрате, обвиняемым по которому проходит бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, сообщили в суде.

Ходатайство о передаче дела в Мосгорсуд было заявлено на предварительном слушании по делу Иванова в Хамовническом суде в среду.

По словам адвоката Иванова Мурада Мусаева, прокуратура сослалась на наличие в деле секретных документов и указала на то, что оно должно быть рассмотрено в закрытом режиме.

Как подчеркнул Мусаев, защита считает, что дело должно рассматриваться в открытом режиме. "Мы считаем, что это должен быть гласный процесс. Дело расследуется десять лет, и информация по нему была в СМИ", - отметил адвокат.

Кроме Иванова на скамье подсудимых - бывший руководитель компании "Оборонлогистика" Антон Филатов. Обоим, согласно картотеке суда, предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и отмывании преступных доходов организованной группой в особо крупном размере (п.п. "а, б" ст. 174.1 УК РФ).

В уголовном деле идет речь о растрате порядка 4 млрд руб. банка "Интеркоммерц" и хищении, по версии следствия, более 200 млн руб. при закупке двух паромов для Керченской переправы через "Оборонлогистику".

Иванов был задержан и арестован в апреле 2024 года. Ему также предъявлено обвинение в получении взятки на 1,185 млрд руб., по версии следствия, за действия и покровительство компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, принадлежащих, как считает следствие, экс-замминистра.

Вину фигурант отрицает по всем обвинениям.

Иванов был назначен заместителем министра обороны РФ в мае 2016 года. В военном ведомстве он отвечал за организацию управления имуществом, расквартирование войск, жилищное и медицинское обеспечение Вооруженных сил РФ. Перед этим Иванов несколько лет возглавлял компанию "Оборонстрой". Был уволен с занимаемой должности после ареста по утрате доверия.