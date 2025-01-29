Поиск

Дело экс-замминистра обороны Тимура Иванова о растрате передано в Мосгорсуд

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы по ходатайству государственного обвинения передал для рассмотрения в Московский городской суд уголовное дело о растрате, обвиняемым по которому проходит бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, сообщили в суде.

Ходатайство о передаче дела в Мосгорсуд было заявлено на предварительном слушании по делу Иванова в Хамовническом суде в среду.

По словам адвоката Иванова Мурада Мусаева, прокуратура сослалась на наличие в деле секретных документов и указала на то, что оно должно быть рассмотрено в закрытом режиме.

В РоссииСледствие назвало предполагаемого взяткодателя Фомина доверенным лицом замминистра ИвановаСледствие назвало предполагаемого взяткодателя Фомина доверенным лицом замминистра ИвановаЧитать подробнее

Как подчеркнул Мусаев, защита считает, что дело должно рассматриваться в открытом режиме. "Мы считаем, что это должен быть гласный процесс. Дело расследуется десять лет, и информация по нему была в СМИ", - отметил адвокат.

Кроме Иванова на скамье подсудимых - бывший руководитель компании "Оборонлогистика" Антон Филатов. Обоим, согласно картотеке суда, предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и отмывании преступных доходов организованной группой в особо крупном размере (п.п. "а, б" ст. 174.1 УК РФ).

В уголовном деле идет речь о растрате порядка 4 млрд руб. банка "Интеркоммерц" и хищении, по версии следствия, более 200 млн руб. при закупке двух паромов для Керченской переправы через "Оборонлогистику".

Иванов был задержан и арестован в апреле 2024 года. Ему также предъявлено обвинение в получении взятки на 1,185 млрд руб., по версии следствия, за действия и покровительство компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, принадлежащих, как считает следствие, экс-замминистра.

Вину фигурант отрицает по всем обвинениям.

Иванов был назначен заместителем министра обороны РФ в мае 2016 года. В военном ведомстве он отвечал за организацию управления имуществом, расквартирование войск, жилищное и медицинское обеспечение Вооруженных сил РФ. Перед этим Иванов несколько лет возглавлял компанию "Оборонстрой". Был уволен с занимаемой должности после ареста по утрате доверия.

Мосгорсуд Тимур Иванов Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пассажирский Boeing подал сигнал бедствия во время полета над Каспийским морем

Госдума не поддержала законопроект о полном запрете хостелов в домах

Госдума не поддержала законопроект о полном запрете хостелов в домах
Военная операция на Украине

Белоусов проинспектировал "Южную" группировку войск в зоне СВО

Созданная под эгидой Совета Европы организация признана нежелательной в РФ

Санкция суда на арест акций золотодобытчика "Селигдар" обжалована

Синоптики оценили в 20-40% вероятность майских заморозков в центре РФ в 2025 г.

Трутнев сообщил о подготовке плана улучшения экономического состояния "РусГидро"

Трутнев сообщил о подготовке плана улучшения экономического состояния "РусГидро"

Совфед одобрил закон о штрафах за продажу детям опасных газосодержащих товаров

Лесоруб-браконьер убил трех сотрудников лесничества в Калужской области

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о взятии под контроль Новоелизаветовки в ДНР

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5780 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне26 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе301 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2144 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии152 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });