Белгородский губернатор сообщил о еще двоих пострадавших от атак БПЛА

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о еще двух пострадавших от ударов беспилотников.

"По уточненной информации, в поселке Дубовое Белгородского округа в результате атаки БПЛА на многоквартирный дом мужчина получил баротравму. В городской больнице № 2 ему оказали необходимую помощь, от госпитализации отказался", - написал Гладков.

Ранее он сообщал, что в Дубовом при ударе по коммерческому объекту пострадала женщина, у нее заподозрили травму головы, но в больнице предварительный диагноз не подтвердился, и ее отпустили домой.

"В районе хутора Ржавец Шебекинского округа FPV-дрон атаковал транспортное средство. Медики СМП оказали мужчине, получившему осколочные ранения головы, необходимую помощь на месте. От предложенной транспортировки в стационар пострадавший отказался", - сообщил губернатор.

По его данным, в Белгороде в результате детонации беспилотника в многоквартирном доме и коммерческом объекте повреждено остекление. Различные повреждения получили 10 автомобилей.

В селе Таврово Белгородского округа от ударов БПЛА повреждены помещение коммерческого объекта и шесть машин. В селе Никольское при атаке дрона повреждены стекла, дверь и фары автобуса. В селе Стрелецкое беспилотник атаковал многоквартирный дом - получили повреждения кровля и фасад. Также повреждены припаркованные автомобили.

