Пилот разбившегося в 2024 году на Колыме вертолета предстанет перед судом

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о крушении вертолета Ми-8 в Магаданской области весной 2024 года направлено в суд, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в четверг.

"Командир воздушного суда обвиняется по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека)", - говорится в сообщении.

Уголовное дело будет рассматривать Северо-Эвенский районный суд Магаданской области.

По данным следствия, обвиняемый надлежащим образом не организовал работу членов экипажа на земле, неверно оценил метеорологическую и аэронавигационную обстановку при принятии решения о вылете, сообщило Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР.

Также, считают следователи, пилот не принял мер к немедленной посадке вертолета и прекращению полета, не уведомил службы по управлению полетами о возникших проблемах.

Бортмеханик перед полетом полета не убедился в отсутствии льда на элементах воздушного судна, в том числе на двигателе.

Кроме того, в ходе полета бортмеханик сообщил неверные данные пилоту о необходимости перезапуска правого (работающего) двигателя вместо левого, что привело к неуправляемости судна во время полета, отказу двух двигателей, в результате чего вертолет потерпел крушение. Собственнику воздушного судна причинен ущерб на сумму более 280 тыс. рублей.

В отношении бортмеханика вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в связи с его смертью.

Как сообщалось, 14 марта 2024 года вертолет Ми-8Т компании "Дальнереченск Авиа", на борту которого находились два члена экипажа и 17 пассажиров, следовал по маршруту "посадочная площадка Кварцевый - аэропорт Омсукчан". Воздушное судно потерпело крушение в 75 км от поселка Эвенск Северо-Эвенского района Магаданской области. В результате один человек погиб, 10 были госпитализированы.