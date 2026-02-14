Число пострадавших при ракетной атаке на Белгород выросло до шести

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об еще одном пострадавшем мирном жителе во время ракетного обстрела областного центра в минувшую пятницу.

"Поздно вечером за медицинской помощью обратилась еще одна пострадавшая. Женщина получила баротравму, находясь в квартире. Помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Накануне Гладков сообщал, что при обстреле на территории одного из инфраструктурных объектов Белгорода погибли двое мужчин, пятеро получили ранения.

В настоящее время все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения Белгорода. Врачи оценивают состояние одного из них как тяжелое, у остальных - средней степени тяжести.

Также губернатор сообщил, что в ходе обстрела в пятницу по городу было выпущено 10 боеприпасов. По уточненным данным, повреждены энергетическая инфраструктура, 94 квартиры в шести многоквартирных домах, частный дом, коммерческий объект и 14 автомобилей, один из которых полностью уничтожен.