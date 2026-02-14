Поиск

Российские военные сбили за сутки 118 беспилотников ВСУ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток сбили 118 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

Также, как заявили в министерстве, за это время сбиты восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Ранее Минобороны сообщило, что военные РФ в течение суток нанесли удары по транспортной и энергетической инфраструктуре Украины, базе ракетно-артиллерийского вооружения.

Также, по его данным, российские войска улучшили позиции на ряде направлений в зоне СВО.


Хроника 24 февраля 2022 года – 14 февраля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ HIMARS
