Военно-Грузинскую дорогу в Северной Осетии открыли для всех видов транспорта

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта возобновлено на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 16:50 по Москве 14 февраля до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром 13 февраля Военно-Грузинскую дорогу временно закрыли для большегрузов, днем 14 февраля - для всех видов транспорта, спустя чуть более часа ее открыли с ограничениями для грузовиков.