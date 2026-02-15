Военные РФ нанесли удары по связанным с армией Украины транспортным объектам

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по используемым вооруженными силами Украины транспортным объектам, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, в течение суток ударам подверглись позиции украинских войск в 147 районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Цветковое, Запасное, Магдалиновка и Приморское в Запорожской области. Также сообщалось об уничтожении за сутки 222 украинских БПЛА.