В Красноярске десятилетняя девочка погибла во время игры в сугробе

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В поселке Березовка игравшую в сугробе девочку насмерть завалило снегом, сообщили в управлении СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия. По факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК).

По данным следствия, 23 января десятилетняя девочка играла рядом с домом и рыла тоннель в большом сугробе. В какой-то момент верхняя часть снега обрушилась и перекрыла ей выход. Ребенок не смог выбраться и погиб.

Краевая прокуратура информирует, что проводит проверку, чтобы установить причины и условия, которые способствовали гибели ребенка.