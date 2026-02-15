Подразделения ПВО за день уничтожили над Брянской областью 120 дронов ВСУ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о 120 сбитых в воскресенье в небе над регионом украинских дронах.

"С самого утра противник предпринял попытку массированной атаки по территории нашего региона. Благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны, мобильно-огневым группам бригады "БАРС-Брянск", спецподразделениям Росгвардии по Брянской области уже уничтожено 120 вражеских БПЛА", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Богомаз сообщал, что в результате массированной атаки на регион ранения получил один мирный житель.