Скончался один из пострадавших от удара ВСУ по поселку Центральный в ЛНР

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Один из пострадавших в результате удара ВСУ по поселку Центральный в Луганской народной республике мирных жителей скончался в больнице, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

"С глубоким прискорбием сообщаю, что в результате вчерашнего удара по территории республики есть погибшие. Сегодня в одном из лечебных учреждений республики от полученных травм скончался мужчина 1957 года", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По ее данным, в течение дня в Перевальскую городскую больницу за медицинской помощью обратилось еще пять человек, пострадавших в результате удара беспилотников ВСУ по поселку.

Как сообщила Пащенко, всем пострадавшим оказывается необходимая квалифицированная помощь.

Накануне глава Минздрава ЛНР сообщала о 19 пострадавших в результате атаки ВСУ по Центральному.

В субботу глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что "в разгар выходного дня несколько беспилотников ВСУ атаковали поселок Центральный Перевальского муниципального округа". По его словам, удар пришелся сразу по нескольким улицам. Были повреждены жилые дома, здания школы, поселкового совета и почтового отделения.