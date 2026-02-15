Поиск

Скончался один из пострадавших от удара ВСУ по поселку Центральный в ЛНР

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Один из пострадавших в результате удара ВСУ по поселку Центральный в Луганской народной республике мирных жителей скончался в больнице, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

"С глубоким прискорбием сообщаю, что в результате вчерашнего удара по территории республики есть погибшие. Сегодня в одном из лечебных учреждений республики от полученных травм скончался мужчина 1957 года", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По ее данным, в течение дня в Перевальскую городскую больницу за медицинской помощью обратилось еще пять человек, пострадавших в результате удара беспилотников ВСУ по поселку.

Как сообщила Пащенко, всем пострадавшим оказывается необходимая квалифицированная помощь.

Накануне глава Минздрава ЛНР сообщала о 19 пострадавших в результате атаки ВСУ по Центральному.

В субботу глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что "в разгар выходного дня несколько беспилотников ВСУ атаковали поселок Центральный Перевальского муниципального округа". По его словам, удар пришелся сразу по нескольким улицам. Были повреждены жилые дома, здания школы, поселкового совета и почтового отделения.

Центральный ЛНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ сообщило, что с 13:00 сбиты 123 украинских дрона

Подачу воды ограничат в ряде крупных городов Ставрополья для устранения аварии

 Подачу воды ограничат в ряде крупных городов Ставрополья для устранения аварии

Ликвидирован один из очагов возгорания на Кубани после атаки БПЛА

Двое детей погибли в Свердловской области под снегом, катаясь на горке

Причиной нападения в челябинском храме стало замечание о "неправильном" поведении

Мужчина ранил двух женщин в одном из храмов Челябинска

Глава СКР рассказал об активном применении ИИ в работе ведомства

Массированную атаку украинских БПЛА отражают в Брянской области

Площадь пожара в поселке Волна после атаки БПЛА на Кубани превышает 2 тыс. кв. м

Бастрыкин отметил необходимость принятия дополнительных мер по борьбе с киберпреступлениями
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 69 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8417 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });