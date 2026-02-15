В Брянской области в воскресенье сбиты свыше 170 беспилотников

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Более 170 украинских беспилотников самолетного типа нейтрализованы в Брянской области за последние 12 часов, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Ранее в воскресенье Богомаз писал о 120 ликвидированных БПЛА в регионе.

В Минобороны России сообщали, что российские военнослужащие в период с 09:00 по 13:00 мск перехватили и уничтожили 102 украинских дрона, с 13:00 до 18:00 мск воскресенья - 123 украинских беспилотника.