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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Турчак предложил ввести особый порядок ЕГЭ в обстреливаемых приграничных районах

Турчак предложил ввести особый порядок ЕГЭ в обстреливаемых приграничных районах
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - "Единая Россия" предлагает ввести особый порядок государственной итоговой аттестации в школах на приграничных с Украиной территориях, которые подвергаются обстрелам, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Он написал об этом в Telegram.

Военная операция на Украине

""Единая Россия" предлагает установить в приграничных регионах, подвергающихся обстрелам ВСУ, в этом году особый порядок государственной итоговой аттестации в школах, а также поступления выпускников из этих регионов в вузы - аналогично тому, как это будет организовано в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках", - говорится в его сообщении.

Законопроект, устанавливающий такой порядок, внесен в Госдуму.

"В условиях, когда линия фронта находится совсем недалеко, мы должны в первую думать о безопасности детей. Поэтому проводить ЕГЭ в приграничных регионах в привычном виде пока считаем нецелесообразным", - отметил Турчак.

По его словам, список учебных заведений и регионов, где будут действовать такие нормы, определит правительство.

Ранее Минпросвещения вместе с Росообрнадзором подготовили проект совместного приказа об особенностях проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) на новых территориях России. Из проекта следует, что школьники на новых территориях смогут получить аттестат по результатам промежуточной аттестации, либо по результатам ЕГЭ, сдавать который они могут по своему желанию.

ЕГЭ ГИА Андрей Турчак Единая Россия Украина Минпросвещения Рособрнадзор
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